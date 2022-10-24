"Он застрял и все": ублажавшему жену Пригожину отрезали важный орган

Иосиф Пригожин перенес серьезное хирургическое вмешательство – ему удалили желчный пузырь. Об этом он рассказал поклонникам. При этом, по словам музыкального деятеля, операция произошла еще в 2008 году, однако поведать о проблеме он решил только сейчас в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ с ведущей Лерой Кудрявцевой.
Иосиф Пригожин отметил, что сам виноват в случившемся, так как долгое время неправильно питался. Продюсер на протяжении длительного периода стремился похудеть и питался по бессолевой диете. Это и привело к проблемам с ЖКТ, которые были уже необратимыми.
"В 2008 году мне его удалили. Потерял желчный пузырь на бессолевой диете. Образование камня. Он застрял – и все", – отметил Иосиф Пригожин.
Не секрет, что жена Иосифа Пригожина певица Валерия давно следит за своей фигурой и старается вести правильный образ жизни. Это касается питания и регулярных тренировок. Судя по всему, в погоне за красотой и здоровьем пытавшийся ублажить жену Пригожин тоже хотел поймать сразу двух зайцев, но в итоге не поймал ни одного.
Ранее бывшая солистка группы "ТаТу" Лена Катина тоже призналась, что лишилась желчного пузыря. Это произошло, когда ей было 20 лет. Тогда артистка ужасно комплексовала из-за лишнего веса и старалась похудеть. Певица изнуряла себя диетами и голоданием, в результате чего в желчном пузыре образовался камень, и его удалили.