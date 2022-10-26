Без ее согласия: Никому ненужную немощную Доронину сбагрили в дом престарелых

Тревожные новости поступили о местонахождении Татьяны Дорониной.

В последнее время прославленную актрису не слышно и не видно. Труппа родного МХАТ им. Горького надеялась, что артистка выйдет на связь хотя бы в свой день рождения, однако 12 сентября так и не получила от нее весточки. Где же находится Татьяна Доронина?

Близкие люди звезды театра и кино говорят, что до недавнего она поселилась в санатории в Барвихе. Однако по последней информации, гуляющей по социальным сетям, там ее уже нет. Поговаривают, что актрису передали на попечение в руки совершенно чужим людям.

Журналисты уже связались с близкой знакомой Татьяны Дорониной, которая в свою очередь подтвердила, что ее внезапно забрали из санатория, но в квартиру не повезли – якобы, из-за ремонта. Вместо того, чтобы отправить престарелую немощную звезду в родные стены, ее сбагрили в дом престарелых, причем сама Татьяна Васильевна на это согласие не давала.

Очевидно, что это последнее место, где на закате своей жизни хотела бы оказаться народная артистка. К тому же, по словам подруги, у нее достаточно денег, чтобы нанять себе квалифицированную сиделку. Печально осознавать, что в столь преклонном возрасте некогда любимица миллионов оказалась попросту никому не нужна.

Всю свою жизнь она посвятила театру, а потому так и не успела обзавестись наследниками. Случись все иначе, считает подруга Татьяны Дорониной, сейчас бы было кому позаботиться о ее состоянии и комфорте.