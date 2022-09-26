Доронина избавилась от двойни, а вторая жена подарила дочерей: личная жизнь Олега Басилашвили

Сегодня, 26 сентября, Олегу Басилашвили исполняется 88 лет.

Зрители знают Олега Басилашвили не только как выдающегося актера, но и как примерного семьянина. Однако в любви артисту не сразу улыбнулась удача. Прежде чем построить крепкий брак со второй супругой Галиной Мшанской, актер был женат на коллеге Татьяне Дорониной. В этом союзе Олег Валерианович допустил немало ошибок и был вынужден столкнуться с их последствиями.

Свою будущую супругу, Татьяну Доронину, Басилашвили встретил во время учебы в Школе-студии МХАТ. На втором курсе яркая одногруппница стала его возлюбленной, а к окончанию вуза – супругой. Несмотря на то, что у влюбленных не было денег на пышную свадьбу, они смогли организовать скромный праздник в кругу друзей и родных. Однако впереди их ждали и другие трудности.

Увы, через некоторое время союз дал трещину. Супруги полностью посвятили себя работе и не заметили, как отдалились друг от друга. Еще больше отношения испортились, когда Доронина заподозрила Басилашвили в предательстве. Вскоре после этого актриса узнала о том, что ждет двоих детей. К сожалению, малыши так и не появились на свет. Татьяна Васильевна не решилась рожать от ненадежного мужа и избавилась от двойни.

Через восемь лет брака пути Басилашвили и Дорониной разошлись окончательно. Артист признавался, что развод принес им большое облегчение. К тому же, Олегу Валериановичу не пришлось долго страдать от одиночества. Вскоре в его жизни появилась вторая возлюбленная.

Вторую супругу, тележурналиста Галину Мшанскую, артист встретил через год после развода с первой. Поговаривали, что Басилашвили увидел симпатичную девушку по телевизору во время застолья и тут же бросился к ней в студию. К счастью, актеру удалось покорить сердце понравившейся журналистки. Через какое-то время они поженились и создали крепкую семью.

В отличие от первого союза, второй подарил Басилашвили двоих детей. Вместе с супругой артист воспитал дочерей Ольгу и Ксению, которые пошли по стопам матери и связали жизнь с журналистикой. А сегодня у Олега Валериановича подрастают внук Тимофей и внучка Мариника. Артист души не чает в наследниках и жене, с которой неразлучен уже более полувека.