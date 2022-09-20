Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали

Татьяна Доронина, вне всяких сомнений, посвятила много лет Московскому художественному академическому театру (МХАТ) имени Максима Горького и, конечно же, заслуживает уважения. Однако дирекция театра не сочла нужным публично поздравить артистку с 89-летием, что вызвало шок и возмущение у народа.
В Сети зрители неустанно обращаются к руководству МХАТ за разъяснениями. Дескать, почему о Татьяне Васильевне, которая отдала так много сил театру, не написали и пары строк. "Проигнорировать такое событие великой актрисы – это скотство!". – пишет один из поклонников Дорониной.
Примечательно, что в тот же момент, когда Татьяна Васильевна отмечала день рождения (это было 12 сентября), должность директора по коммуникациям МХАТ имени Горького заняла некая Дарья Васильева – того, кто обязан уведомлять общественность о главных событиях в жизни театра.
По мнению народа, Татьяну Доронину просто растоптали, оставив без должного внимания в столь важный день. Конечно, не стоит сомневаться в том, что актрису поздравили близкие и коллеги. Но дирекция МХАТ, по мнению зрителей, поступила весьма некрасиво.