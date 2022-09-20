Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Вторник
20 сентября
Лента новостей
16:18
Только живи: потерявшую богатого кормильца вдову Этуша спасают от голодной смерти чужие люди
16:00
"Нет моральных обязательств": Пугачева получила пощечину за измену
15:59
"Опыт спасает": звезда Comedy Woman высказалась о возвращении проекта
14:55
Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали
14:46
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
14:11
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
13:58
Юбилейный фестиваль "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли страны
13:57
Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке
13:54
Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП
13:47
В Подмосковье поймали наживающихся на пенсионерах онлайн-мошенников
13:42
"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию
13:11
"С худой овцы хоть шерсти клок": брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии
12:57
"Форма глупости": родившую второго ребенка от изменника Нюшу подняли на смех
12:05
Почему элитные квартиры в Москве дорожают
12:00
Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом
11:26
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
11:11
"Подкладывает себя подо все, что движется": отрастившая жир Семенович пытается заработать
10:39
Скончалась звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Шинов
10:35
Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой
10:16
"Тетка с круглым животом": продающая курс похудения Королева попалась с горой пирожных
10:05
Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%
09:32
"Ничтожество": Поплавская спустила бездарную Бузову с небес на землю
09:13
Еще один уголовник: супружница Ефремова впустила в дом чужого мужика
08:38
"Никому не нужна больше в России": полюбившую козла Пугачеву назвали никем
05:59
"Новая великая эпоха": тайный код Рериха для спасения человечества
04:24
"Волосы дыбом": трясущую деньги с народа Бородину выдрали как сидорову козу
02:13
Петросян похвастался особенностями маленького сына: Творец растет
00:05
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября
23:37
"Русские своих не бросают": памятник Сергею Бодрову хотят установить в Петербурге
22:07
"Повышает риск аварии": названа роковая ошибка автовладельцев
22:04
"Демарш Пугачевой": лизнувшей предателя певице влепили "черную метку"
21:21
"Начал орать, унижать": к Пореченкову заявилась внебрачная дочь
20:28
"Отпусти пьяную": Перекроенная хирургами Цыганова буянит с голым задом
19:58
Ураган и штормовое предупреждение: как пережить стихийное бедствие
19:30
Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
19:19
Грозила пальчиком: стали известны странные слова Пугачевой у гроба Горбачева
18:54
Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры
18:28
Пугачевой крышка: охамевшую жену иноагента списали со счетов
17:37
14-летней правнучке Гурченко светит детский дом: Асоциальный образ жизни
16:40
"Будут годы изгнания": Рискованный шаг Пугачевой всполошил всю страну
15:48
"Смотрит из гроба": отпетую за упокой Поргину трудно узнать
14:59
Как на помойке: брошенная Литвиновой престарелая мать погрязла в горах хлама
14:39
"Великая певица": униженная Долиной Валя Карнавал удостоена высокой награды
14:07
Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали
14:06
"Настоящая хайпожорка": раскрыт главный талант выскочки Бузовой
13:58
"Был в шоковом состоянии": всплыла страшная правда о смерти изрезанного осколками Панина
13:50
"В сауне все видела": женатый Ургант внезапно угодил в грязный гей-скандал
13:47
Брошенная Костенко взвыла после слухов об изменах Тарасова
13:46
Иван Ургант пошел по стопам Максима Галкина*
13:38
"Напустила лужу": дочь Рождественского напраздновалась до собачьего визга
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не получалось: жаждущий бессмертия бросил бесплодную Арнтгольц после года попыток
Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
Михайлово чудо: что нельзя делать в народный праздник 19 сентября
"Говорят на разных языках": Погребняк высказалась о поддержке Пугачевой мужа-иноагента
"Ленивое" варенье от Ларисы Гузеевой: Яблочные прелести
Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали

Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали

Зрители возмущены отношением к Татьяне Дорониной ее родного театра
прочитано 292 раза

Татьяна Доронина, вне всяких сомнений, посвятила много лет Московскому художественному академическому театру (МХАТ) имени Максима Горького и, конечно же, заслуживает уважения. Однако дирекция театра не сочла нужным публично поздравить артистку с 89-летием, что вызвало шок и возмущение у народа.

ПО ТЕМЕ

Ушедшая Доронина забрала артистов с собой: ассистенты запомнят белое лицо

"Уйдите от двери, а то вызову милицию": Доронина послала подальше влюбленного Сухорукова с гостинцами

В Сети зрители неустанно обращаются к руководству МХАТ за разъяснениями. Дескать, почему о Татьяне Васильевне, которая отдала так много сил театру, не написали и пары строк. "Проигнорировать такое событие великой актрисы – это скотство!". – пишет один из поклонников Дорониной.

Примечательно, что в тот же момент, когда Татьяна Васильевна отмечала день рождения (это было 12 сентября), должность директора по коммуникациям МХАТ имени Горького заняла некая Дарья Васильева – того, кто обязан уведомлять общественность о главных событиях в жизни театра.

По мнению народа, Татьяну Доронину просто растоптали, оставив без должного внимания в столь важный день. Конечно, не стоит сомневаться в том, что актрису поздравили близкие и коллеги. Но дирекция МХАТ, по мнению зрителей, поступила весьма некрасиво.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2022, 14:55 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Тетка с круглым животом": продающая курс похудения Королева попалась с горой пирожных

Певицу разоблачили
Шоу-бизнес

"Подкладывает себя подо все, что движется": отрастившая жир Семенович пытается заработать

Певица не смогла похудеть
Шоу-бизнес

"Форма глупости": родившую второго ребенка от изменника Нюшу подняли на смех

Поступок певицы многим непонятен
Шоу-бизнес

Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом

Не царское это дело

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+