Проклятый рак: мужа певицы Валерии спасает врач

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин счастливо живет в браке с певицей Валерией. Музыкант воспитывает не только ее детей, но и своих наследников от прошлых браков. При этом 53-летний артист уже не может похвастаться отменным здоровьем.
Проклятый рак так и норовит подпортить жизнь продюсеру, который приложил руку к раскрутке таких звезд эстрады, как Александр Маршал, Авраам Руссо, Николай Носков, Вахтанг Кикабидзе, Кристина Орбакайте и других популярных отечественных исполнителей.
Риск онкологии значительно вырос после того, как муж певицы Валерии, на карьеру которой он тоже повлиял в значительной степени, лишился одного важного органа. Медики говорят, что в организме человека нет ничего лишнего. Вот и без желчного пузыря обходиться артисту стало сложно.
Некоторое время назад Иосиф Пригожин попал под нож хирурга. Разумеется, вмешательство врача не прошло бесследно для стареющего организма. Теперь мужчина обязан соблюдать определенные рекомендации специалиста ради собственного спасения: нужно восстановление после операции, да и проклятый рак нередко подстерегает ослабленных людей.
Что должен делать муж певицы Валерии для сохранения здоровья, в интервью порталу POPCORNNEWS объяснил врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная. По словам эксперта, очень важно соблюдать режим питания. Если самочувствие позволяет, можно заняться спортом. "Риски онкологии после удаления желчного пузыря возрастают", – подчеркнула медик.