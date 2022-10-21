"Отсутствие культуры": меркантильный Пригожин променял Россию на Эмираты

Именитый российский продюсер Иосиф Пригожин в разные годы работал с такими звездами, как Вахтанг Кикабидзе, Авраам Руссо, Александр Маршал, Кристина Орбакайте, Николай Носков и, конечно же, Валерия, которая впоследствии стала его супругой. Однако широкий отечественный зритель любит шоумена не только ради музыкального таланта, но и благодаря его патриотическим взглядам.
В непростое время противодействия со всем западным миром артист поддержал нашу страну, однако его патриотизм иссяк, когда дело дошло до финансовых вопросов. Музыкальный продюсер, который вряд ли живет бедно, проявил меркантильность и отказался покупать недвижимость на Рублевке. Он променял Россию на Объеденные Арабские эмираты, заявив, что качество жилья там лучше.
В интервью Пятому каналу Иосиф Пригожин признался, что смотрел дом в элитном подмосковном поселке, однако его не устроила цена. По словам артиста, недвижимость продавали за восемь миллионов долларов, хотя она стоит якобы только 3,5 миллиона.
Супруг Валерии раскритиковал рыночную экономику, сообщает Пятый канал. По его словам, в России цены на жилье формируются просто по желанию владельца и могут не соответствовать уровню ремонта или мебели в доме.
"Вот это отсутствие культуры", – заявил Иосиф Пригожин.
Артист отметил, что в Дубае предлагают вариант "космического" уровня. Правда, Иосиф Пригожин подчеркнул, что цены на такое жилье достигает 10-20, вероятно, миллионов долларов.