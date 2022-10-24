"Мы попали": Пойманный на разврате с дружком Киркоров засветил огромное достоинство

Эпатажные наряды и поступки стали неотъемлемой частью образа поп-короля. И в горе, и в радости он использует скандальный образ на полную катушку. Когда весь мир накрыла пандемия коронавируса и народу было не до шуток, Филипп Киркоров очень легко добился шумихи вокруг себя. На премии МУЗ-ТВ камеры поймали его на разврате с дружком, а сам процесс в СМИ охарактеризовали "гей-свадьбой".
Однако недавно поползли слухи, будто новогодние корпоративы с участием певца накрылись медным тазом. Подруга артиста, диджей Катя Гусева, заявила об отсутствии предложений со стороны организаторов у многих звезд.
Чтобы докопаться до сути, "Дни.ру" спросили у музыканта Руслана Баринова о перспективах поп-короля. Собеседник заверил, что концерты у экс-супруга Пугачевой точно будут, и подчеркнул его огромное достоинство — профессиональную репутацию.
"Для артиста такой величины не составит большого труда выступить в день обращения... Во все времена людям нужно одного – хлеба и зрелищ", — объяснил Руслан.
При этом Баринов не отрицает трудностей в составлении графика мероприятий, хотя убежден, что у Филиппа Киркорова он есть. "Действительно, мы попали в тяжелое время, когда лучше ничего не планировать на завтра. Нужно научиться жить сегодняшним днем, сегодняшними эмоциями, чувствами и не заглядывать за призму будущего", — выразился музыкант.