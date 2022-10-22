"Я хотела быть его женой": подруга Киркорова откровенно о свадьбе с артистом

Новой гостьей в интервью у Алёны Блин стала Катя Гусева — главный DJ шоу-бизнеса, а также теле- и радиоведущая. Катя успела поработать со многим топовыми российскими звездами, но самое продуктивное сотрудничество у диджея получилось с Филиппом Киркоровым.
Будущие коллеги впервые договорились попробовать сделать ремикс на хит "Любовь или обман" на фестивале "Новая волна". Катя Гусева снялась в клипе "Ибица", выступила с сетом на дне рождении Филиппа Киркорова в Португалии. Кроме этого, девушка выступала на разогреве в концертном туре "Я".
В беседе с Аленой Катя рассказала, что в один момент захотела стать женой Филиппа Киркорова и матерью для его детей. Симпатию Кати заметили многие фанаты и СМИ. Общественность повсеместно "шипперила" эту пару, то есть приписывала им романтические отношения.
"Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня", – комментирует Гусева отношения с поп-королём. Несмотря на то, что Киркоров и Гусева постоянно работали вместе, а также появлялись на красных дорожках, дальше дружбы их отношения не зашли. Возможно, Филиппа Киркорова охватила дружеская ревность при виде новой фотографии.
"Я хотела быть его женой, но рядом с ним были другие женщины", – откровенно рассказала Катя о несостоявшейся свадьбе с Филиппом Киркоровым.