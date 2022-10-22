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Шоу-бизнес
"Я хотела быть его женой": подруга Киркорова откровенно о свадьбе с артистом

"Я хотела быть его женой": подруга Киркорова откровенно о свадьбе с артистом

В жизни Филиппа Киркорова могла бы случиться красивая любовная история.
прочитано 270 раз

Новой гостьей в интервью у Алёны Блин стала Катя Гусева — главный DJ шоу-бизнеса, а также теле- и радиоведущая. Катя успела поработать со многим топовыми российскими звездами, но самое продуктивное сотрудничество у диджея получилось с Филиппом Киркоровым.

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Будущие коллеги впервые договорились попробовать сделать ремикс на хит "Любовь или обман" на фестивале "Новая волна". Катя Гусева снялась в клипе "Ибица", выступила с сетом на дне рождении Филиппа Киркорова в Португалии. Кроме этого, девушка выступала на разогреве в концертном туре "Я".

В беседе с Аленой Катя рассказала, что в один момент захотела стать женой Филиппа Киркорова и матерью для его детей. Симпатию Кати заметили многие фанаты и СМИ. Общественность повсеместно "шипперила" эту пару, то есть приписывала им романтические отношения.

"Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня", – комментирует Гусева отношения с поп-королём. Несмотря на то, что Киркоров и Гусева постоянно работали вместе, а также появлялись на красных дорожках, дальше дружбы их отношения не зашли. Возможно, Филиппа Киркорова охватила дружеская ревность при виде новой фотографии.

"Я хотела быть его женой, но рядом с ним были другие женщины", – откровенно рассказала Катя о несостоявшейся свадьбе с Филиппом Киркоровым.

Фото: пресс-служба.

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Филипп Киркоров. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
22 октября 2022, 22:31 Источник: YouTube канал "Super" • Требует проверки
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