Прочь, Авербух! Улизнувшая от мужа лохматая Арзамасова отдалась приятелю в закулисье

Лиза Арзамасова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период". Одному из спортсменов, Никите Кацалапову, из-за травмы спины требовалась самая легкая партнерша из всех возможных. Авербух сразу же предложил кандидатуру своей жены, а та мгновенно согласилась: замужней девушке захотелось разнообразия.
На днях на экраны вышла вторая серия сезона, после которой Лиза Арзамасова сразу же поделилась в соцсетях фотографией с новым приятелем. Раскрасневшаяся и растрепанная Елизавета Арзамасова улизнула от мужа в закулисье, где отдалась в объятья Никиты Кацалапова. Судя по смятой одежде пары и лохматой прическе Лизы, фотография была сделана сразу же после бурной физической активности.
Танцы, а тем более на льду, требуют очень много сил: поддержки, пируэты, прыжки – выкладываться на максимум нужно обоим партнерам. Неудивительно, что на зардевшихся румянцем лицах сияет широкая улыбка: и Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов, судя по всему, рады, что результаты недельной тренировки были показаны зрителям и судьям. Теперь можно немного отдохнуть и приступать к подготовке нового номера.
Надеемся, что сближение Лизы с новым партнером не заставит Илью ревновать, а ее – захотеть прогнать внезапно надоевшего мужа с криком: "Прочь, Авербух!". У пары все-таки подрастает годовалый сын...