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Шоу-бизнес
Прочь, Авербух! Улизнувшая от мужа лохматая Арзамасова отдалась приятелю в закулисье

Прочь, Авербух! Улизнувшая от мужа лохматая Арзамасова отдалась приятелю в закулисье

Илья Авербух попросил Лизу Арзамасову присоединиться к шоу "Ледниковый период". Не подложил ли он тем самым себе свинью?
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Лиза Арзамасова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период". Одному из спортсменов, Никите Кацалапову, из-за травмы спины требовалась самая легкая партнерша из всех возможных. Авербух сразу же предложил кандидатуру своей жены, а та мгновенно согласилась: замужней девушке захотелось разнообразия.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На днях на экраны вышла вторая серия сезона, после которой Лиза Арзамасова сразу же поделилась в соцсетях фотографией с новым приятелем. Раскрасневшаяся и растрепанная Елизавета Арзамасова улизнула от мужа в закулисье, где отдалась в объятья Никиты Кацалапова. Судя по смятой одежде пары и лохматой прическе Лизы, фотография была сделана сразу же после бурной физической активности.

Танцы, а тем более на льду, требуют очень много сил: поддержки, пируэты, прыжки – выкладываться на максимум нужно обоим партнерам. Неудивительно, что на зардевшихся румянцем лицах сияет широкая улыбка: и Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов, судя по всему, рады, что результаты недельной тренировки были показаны зрителям и судьям. Теперь можно немного отдохнуть и приступать к подготовке нового номера.

Надеемся, что сближение Лизы с новым партнером не заставит Илью ревновать, а ее – захотеть прогнать внезапно надоевшего мужа с криком: "Прочь, Авербух!". У пары все-таки подрастает годовалый сын...

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лиза Арзамасова: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 16:15 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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