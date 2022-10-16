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Шоу-бизнес
А она и рада! Потный мужик схватил полуголую Арзамасову за выпуклую промежность

А она и рада! Потный мужик схватил полуголую Арзамасову за выпуклую промежность

Лиза Арзамасова осваивает новые горизонты: актриса попробовала свои силы в шоу "Ледниковый период".

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Перемены в личной жизни Елизаветы Арзамасовой шокировали всех, кто помнит ее по сериалу "Папины дочки". В головах телезрителей засел образ 13-летней девочки, которая постоянно всех поучает. Внезапно оказалось: исполнительнице роли Галины Сергеевны уже 27 лет, она вышла замуж за Илью Авербуха и год назад родила ему сына Льва.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Появление на свет ребенка не стало, однако, поводом для Елизаветы Арзамасовой засесть дома. Когда стало известно о том, что скоро стартуют съемки нового сезона шоу "Ледниковый период", то в качестве одной из участниц сразу же была предложена именно Лиза. Ее поставили в пару с Никитой Кацалаповым, которому из-за травмы спины было необходимо выбрать самую легкую партнершу. Так что именно по этой причине муж актрисы Илья Авербух и попросил Лизу Арзамасову поучаствовать в шоу. А она и рада попробовать свои силы в новом деле.

Сегодня Елизавета поделилась фотографиями со съемок первой серии шоу. Танцы, запечатленные фотографами, получились очень горячими. Потный мужик крутит и вертит жену Авербуха во все стороны, пока она, закатив глаза, распласталась на нем. Из-за костюма кажется, что полуголую Лизу Арзамасову он даже схватил за выпуклый лобок, но, стоит лишь присмотреться и из груди вырвется выдох облегчения: трогает Никита Кацалапов лишь ногу.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
16 октября 2022, 13:22 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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