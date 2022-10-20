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Шоу-бизнес
"Резать и зашивать": хирург взялся за Пугачеву после известия о раке

"Резать и зашивать": хирург взялся за Пугачеву после известия о раке

Появились данные о состоянии Аллы Пугачевой.
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Примадонна российской эстрады, кажется, не собирается стареть: с каждым годом она выглядит все моложе. Правда, по мнению специалистов, дело далеко не в здоровом образе жизни. К слову, не для кого не секрет, что певица никогда не отказывала себе в удовольствии покурить – а это чревато серьезными последствиями. Так, накануне появилось известие о раке у Аллы Пугачевой.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Пристрастие к табаку, уверен лор-врач Владимир Зайцев, делает голосовые связки уязвимыми к онкологии. Так что, звезда в группе риска. Благо пока она с такими проблемами не столкнулась: артистка пышет здоровьем, а на восьмом десятке выглядит прекрасно! Но в чем же причина, если же не здоровый образ жизни?

Оценить состояние ее кожи взялся пластический хирург Владимир Плахотин. Специалист уверен, что Алла Пугачева работать над собой начала еще во времена СССР – тогда "оперировались" многие звезды, причем по технологиям США. "Резать и зашивать уже тогда было чем", – отметил эксперт, правда, добавил, что эффект от процедур был не таким длительным как сейчас. Так что, вот откуда ноги растут.

Конечно, сама Примадонна ни о каких операциях не упоминает, а вот о лечении в Израиле говорила. Сейчас, кстати, артистка находится за границей, куда уехала, говорят, с концами. При этом на жизнь звезда пока что до сих пор зарабатывает на родине. Как передает издание "Вести Подмосковья", в России продается обувь ее бренда. Правда, по данным "Царьграда" продукция Аллы Пугачевой особым спросом не пользуется.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2022, 09:43 Источник: Blitz.plus • Требует проверки
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