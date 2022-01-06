В кого превратились дочери Алсу: Почему ни одна не похожа?

Девочки появились на свет в браке знаменитости с Яном Абрамовым. К звездным наследницам приковано пристальное внимание публики. Не секрет, что дочери певиц Алсу растут способными. Там, Микелла успешно пробует свои силы на сцене – судя по всему, ей достался вокальный талант матери.
Сафина тоже с детства занималась музыкой. Она демонстрирует прекрасную игру на фортепиано, но к известности не стремится, как ее младшая сестра. Сафина любит точные науки: математику, физику и биологию.
Певица Алсу решила показать свежее фото с дочерьми в своем микроблоге. "Распаковали наши новогодние подарочки... Очень патриотично получилось", – сообщила исполнительница.
Поклонники осыпали мать и дочерей комплиментами. При этом они отметили, что девочки – копии отца. "Папины дочки копия, на маму никто не похож. Мальчика надо – копия мамы будет", "Как быстро выросли дочки, какая красивая и молодая мама!", "Почему дочери ни одна не похожа на Алсу?", – высказались фолловеры.
Отметим, что несмотря на скандал из-за победы Микеллы в шоу "Голос" Первого канала, девочка не перестает заявлять о себе. Она работает на ТВ и записывает дуэты с молодыми исполнителями. Наследница певицы Алсу не скрывает, что мечтает о мировой славе.