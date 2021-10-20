Дочь Алсу записала песню для "Союзмультфильма"

13-летняя наследница певицы Алсу поучаствовала в новой серии музыкального мультсериала "Енотки". Она исполнила в нем песню.



Микелла посоветовала всем детям и их родителям посмотреть добрый и поучительный мультик. Она отметила, что в каждой серии мультсериала звучит красивая музыка и песни. По словам девочки, ее младший брат Рафаэль с удовольствием его смотрит.

Дочь певицы Алсу призналась, что ей очень приятно было получить приглашение от "Союзмультфильма". Микелле нравится работать в студии с профессионалами своего дела. Увидеть новую серию "Еноток" можно на канале Карусель, а 21 октября — на видеосервисе PREMIER.

Напомним, ранее артистка рассказала в своем инстаграм-аккаунте, то приняла участие с дочерью в шоу "Дуэты". Публика пришла в восторг от их выступления. Россияне считают, что голоса матери и Микеллы сочетаются очень органично. Нашлись и те, кто тут же вспомнили неоднозначную ситуацию во время участия девочки в шоу "Голос".

Как писал "Дни.ру", ранее Микеллу пригласили вести музыкальную рубрику в передаче "Спокойной ночи" на "Карусели". По словам дочери Алсу, все это никак не мешает ее успешной учебе.

