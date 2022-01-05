"Через многое прошли": Медведева откровенно о романе с Милохиным

Появление молодого тиктокера в ледовом шоу на Первом канале поначалу было воспринято крайне скептически. Шокировал Милохин не только публику, но и свою партнершу по катку Женю Медведеву и главного тренера Илью Авербуха. Однажды Даня сказал, что ему надоело тренироваться и просто сбежал с тренировки.
Однако эпатажное поведение блогера довольно быстро сменилось азартом. Милохин втянулся и проникся своей партнершей, они стали очень много и усердно тренироваться. Вместе с этим росла и зрительская любовь. В итоге молодым участникам стали приписывать роман, а после их поцелуя на льду, поклонники убедились в их отношениях.
Евгения Медведева дала откровенный комментарий о романе с Даней Милохиным. "Мы не встречаемся с Даней. Нам всего по 20 лет. Нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли", – расставила точки фигуристка. Также она добавила, что поддерживает дружеские отношения с партнером и хорошо с ним общается.
Ранее роман участников "Ледникового периода" прокомментировал Илья Авербух. Он отметил, что между ребятами нет романтических отношений, а поцелуй на льду был частью сценария, который они хорошо отыграли.