Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь

Роза Сябитова не рассчитала силы.

Очередной выпуск "Давай поженимся!" вышел крайне запоминающимся. Приглашенной гостьей стала Анастасия Волочкова, что уже обрекло эпизод на бурю событий. Так и произошло, балерина выступала в качестве поддержки одного из женихов, который в итоге ушел с ней, а не с предполагаемой невестой.

С самого начала передачи Анастасия выражала интерес к мужчине по имени Сергей. В итоге у пары закрутился роман, они даже вместе встретили Новый год, а сейчас отправились на Мальдивы.

На этом веселье в передаче не закончилось. Женихи представляли традиционные сюрпризы, один из них представ в образе Тарзана с голым торсом и на лиане. Роль Лианы выполнял канат, который вызвал ажиотаж. Анастасия Волочкова тоже решила опробовать "аттракцион", к ней присоединилась и 59-летняя Роза Сябитова.

Телесваха тут же перетянула все внимание на себя, так как не стала долго готовиться и сразу повисла на канате. Роза разбежалась и хотела исполнить такой же эффектный номер, как жених, но не рассчитала силы. Сябитова рухнула с каната на сцену, чем вызвала оторопь у зрителей.