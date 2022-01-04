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Шоу-бизнес
Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь

Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь

Роза Сябитова не рассчитала силы.
прочитано 1815 раз

Очередной выпуск "Давай поженимся!" вышел крайне запоминающимся. Приглашенной гостьей стала Анастасия Волочкова, что уже обрекло эпизод на бурю событий. Так и произошло, балерина выступала в качестве поддержки одного из женихов, который в итоге ушел с ней, а не с предполагаемой невестой.

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

С самого начала передачи Анастасия выражала интерес к мужчине по имени Сергей. В итоге у пары закрутился роман, они даже вместе встретили Новый год, а сейчас отправились на Мальдивы.

На этом веселье в передаче не закончилось. Женихи представляли традиционные сюрпризы, один из них представ в образе Тарзана с голым торсом и на лиане. Роль Лианы выполнял канат, который вызвал ажиотаж. Анастасия Волочкова тоже решила опробовать "аттракцион", к ней присоединилась и 59-летняя Роза Сябитова.

Телесваха тут же перетянула все внимание на себя, так как не стала долго готовиться и сразу повисла на канате. Роза разбежалась и хотела исполнить такой же эффектный номер, как жених, но не рассчитала силы. Сябитова рухнула с каната на сцену, чем вызвала оторопь у зрителей.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2022, 12:01 Источник: "Давай поженимся!" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость938375
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Эта старaя позopница с кривыми короткими ножками и ручками не смогла даже уцепиться ни руками, ни ногами, уж сидела бы под столом и не высовывалась, противно смотреть на неё, все жду, когда ж она отправится на пенсию и не будет людей оббирать и дурачить.
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