Галкин показал зимние забавы с подросшими детьми: Любо дорого смотреть

Максим Галкин показал фанатам, как развлекается зимой с наследниками.

Максим Галкин и Алла Пуагачева воспитывают детей – Лизу и Гарри. Супруги часто показывают поклонникам, как растут их наследники, делятся успехами ребят в обучении. Например, Гарри неплохо знает французский язык. Недавно мальчик спел с папой песню на французском языке в эфире одного из шоу.

Накануне Галкин поделился милым видео, на котором проводит время вместе с наследниками. На своем участке они соорудили самодельные снежные склоны и с удовольствием теперь катаются на ледянках, санках и снегокатах. Запечатлела зимние развлечения сама Алла Борисовна. "Мама нас снимает", – в какой-то момент говорит шоумен. Ролик юморист подписал: "Обожаю такую снежную зиму",

Поклонники с радостью начали комментировать новый пост звезды. Многие отметили, что Максим – отличный отец, который дарит море любви своим детям. "Вы, Максим! Так трепетно относитесь к своим детям, Алле Борисовне, любо дорого смотреть!", "Класс, и никакой Куршавель не надо, и дома, и покатались", "Молодцы! И мама молодец!", "У вас прекрасная семья. Приятно смотреть. Мои пацаны тоже любят с папой на снегокате с горы гонять", "Вот такое должно быть детство! Супер", "Класс. Как я вам завидую", "Супер огонь. Папа молодец", – написали фанаты.