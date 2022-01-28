"Осторожно! Мошенники!": Народного артиста надули на 3 миллиона

Известный музыкант Игорь Бутман связался с недобросоветсными людьми. Он потерял кучу денег.

Мастер игры на саксофоне и народный артист России угодил в нелепую западню. Игорь Бутман заключил сделку с компанией, которая не выполнила обязательств. Мужчина хотел купить мебель и раскошелился на предоплату в 70%, как было указано в контракте.

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В общей сложности музыкант отдал более трех миллионов рублей и приготовился ждать заветный мебельный гарнитур. Однако время шло, а фирма-подрядчик не торопилась его радовать. Первое время саксофониста уверяли, что изделия совсем скоро будут стоять у него дома.

Подходит к концу уже вторая зима с тех пор, как Игорь Бутман заключил договор с мошенниками. Никакой мебели они ему не привезли, а контактные лица пропали с радаров. Дозвониться до сотрудников злосчастной компании не выходит, руки опускаются.

В Сети гуляют максимально негативные отзывы об этой конторе. Артист далеко не единственный, кого эти мебельщики надули на целое состояние. Разгневанные люди жалуются и предостерегают других от беды. "Осторожно! Мошенники!", "Обман! Вечные отмазки и проблемы!" — пишут пользователи сайта otzovik.com.

Остается рассчитывать только на правоохранительные органы. Игорь Бутман обратился в полицию, чтобы найти и наказать аферистов. Сможет ли он вернуть свои деньги? Вопрос остается открытым.