Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов

Астролог Ада Комракова рассказала, есть ли у Анастасии Заворотнюк возможность вылечиться.

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Актриса пропала с телеэкранов и новости о ней можно узнать лишь из "Инстаграма" ее дочери Анны. Но происходит это крайне редко. Например, на днях стало известно, что, возможно, артистка потеряла голос. Позже, правда, оказалось, что это все слухи.

"С 19 декабря и по текущий момент мы переживаем важнейшее астрологическое событие – ретроградность Венеры в Козероге. Анастасия Заворотнюк является обладательницей Марса в знаке Козерога. Венера связана с горлом, шеей, а Марс отвечает за голосовые связки. Действительно, ее общее состояние ухудшалось на протяжении этого времени и привело к необратимым последствиям в этой области", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог не может гарантировать, что лечение главной героини "Моей прекрасной няни" закончится успехом, и мы вновь сможем наслаждаться ее игрой в фильмах и сериалах. Пока Анастасия продолжает сражаться, мы можем только гадать, получится у нее или нет.

"Анастасия – очень выносливый человек, у нее от природы высокая сопротивляемость организма, именно поэтому она так долго борется. К сожалению, грубое медицинское вмешательство в организм ранее пробудило потенциально опасные показатели карты – соединение Плутона и Лилит в Деве. Еще одним примером влияния данного аспекта на здоровье является Лера Кудрявцева, родившаяся с Анастасией в один год. Остается надеяться, что Анастасии хватит сил не прекращать борьбу. Пожелаем ей выздоровления!" – подытожил эксперт.