Пока дети в школе: Галкин рассказал об интересных занятиях дома с 72-летней Пугачевой

Поклонники на несколько дней потеряли из вида пятого мужа Аллы Пугачевой и стали писать ему встревоженные личные сообщения. Наконец, Максим Галкин прервал молчание и сообщил, что делал все это время, где пропадал.
"Я здесь, все нормально, сидим дома с Аллой, отдыхаем, – вышел в эфир из замка в подмосковной деревне Грязь юморист. – Дети сейчас в школе (Лиза и Гарии с сентября 2020 года учатся в Первой Московской гимназии – Прим. ред.). Вчера были съемки. А так мы все время дома".
"Все мои коллеги выставляют какие-то отдыхи, пляжи, океаны, но мы как-то никуда не выбрались", – заметил Максим. Да и зачем куда-то уезжать, когда живешь в роскошном замке, где есть все, о чем только можно мечтать?! "У тебя там сказочно, Мальдивам это и не снилось", – заметил друг семьи модельер Игорь Гуляев.
30 января Галкин (без Пугачевой) приедет в Воронеж, где даст концерт. "У меня дорогая жена на пенсии, нужно много денег", – признался он недавно на традиционном сольном выступлении в Кремлевском дворце.