Пока дети в школе: Галкин рассказал об интересных занятиях дома с 72-летней Пугачевой

23 декабря 2011 Алла Пугачева вышла замуж в пятый раз. Очередным избранником певицы стал юморист и телеведущий Максим Галкин. Разница в возрасте в 27 лет их не смущает. А чем занимаются они в эти январские посленовогодние дни?

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