Галкина нет: Пугачева и Киркоров появились у счастливого Шифрина

Ефим Шифрин часто делится с поклонниками в социальных сетях уникальными архивными фотографиями. Он даже придумал специальную рубрику – "С пыльной полки". Это своеобразная машина времени, позволяющая на мгновение вернуться в счастливое прошлое.
Очередная ностальгическая фотография, которая появилась на странице у Шифрина, судя по всему, была сделана примерно в году 89-м. В ту пору Максима Галкина в жизни Аллы Пугачевой еще не появилось – он был еще школьником-подростком. А вот Филипп Киркоров к этому времени уже училище имени Гнесиных, успешно выступил в Ялте на своем первом конкурсе, снял первый клип на песню "Кармен" и получил приглашение от Аллы Пугачевой принять участие в первых "Рождественских встречах". Рядом с будущей женой он и запечатлен на фото.
Здесь же певец и композитор Александр Кальянов, продюсер и организатор музыкальных концертов Алексей Мускатин, который работал директором "Шифрин-театра". Их, к сожалению, уже нет с нами...
"Такие все молоденькие, хорошенькие", Умнички! Молодые! Талантливые Приносили радость людям страны Советов", "Какие молодые все, Пугачева вообще супер", – пришли в восторг от кадра подписчики Шифрина, который на фото выглядит счастливым.