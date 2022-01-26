Жизнь Ковальчук круто изменилась: Уверяла, что не будет волос на груди

39-летняя Юлия Ковальчук рассказала о личном. Она поведала, о каком мужчине мечтала.

Певица счастлива в браке с коллегой Алексеем Чумаковым. Однако, оказывается, не о таком избраннике она грезила в юности. В этом она призналась в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав фото вместе с мужем.

"Вот интересно, часто в юности вы зарекались, что точно "не"..., а потом судьба распоряжалась так, что вы с удовольствием меняли свое решение?", – поинтересовалась Юлия Ковальчук у подписчиков. Также она поведала, что сама раньше уверяла, что ее супруг не будет артистом. Кроме того, она предполагала, что у возлюбленного не будет волос на груди, и он точно должен будет любить горные лыжи.

Этим звезда дала понять, что Алексей Чумаков не соответствует ее прежним представлениям об идеальном для себя мужчине. Судя по всему, ее жизнь и мысли о потенциальном избраннике круто переменились, когда она встретила певца.

Отметим, что исполнительница находится в шикарной форме, о чем прекрасно знает, поэтому периодически радует поклонников провокационными снимками в минимальном количестве одежды. Недавно Юлия Ковальчук поделилась фото в зеркале, на котором предстала в одном белье.

