Пропавшая Ковальчук вышла на связь после слухов о беременности

Юлия Ковальчук вернулась в соцсети.

Артистка на время новогодних праздников практически забросила свой блог, полностью посвятив себя общению с друзьями и родными. Поклонники даже стали переживать, куда пропала Юлия и все ли у нее в порядке. Сегодня Ковальчук решила выйти на связь, заверив, что у нее все хорошо и она возвращается в публичное пространство.

"Немного пропала)), думаю, как и многие из вас по объективным причинам– заполнила себя общением с близкими и осмыслением предстоящих планов (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась мыслями звезда.

Поклонники поддержали Юлию и рассказали о своих планах. "С каждым годом больше новый отчет начинается со дня рождения!", "Новый Год – календарный рубеж и самый душевный праздник", "Какая вы классная, счастья вам", "Определенно точка отсчета", "Новый год настолько массовый и радушный праздник, что можно крикнуть незнакомому человеку "с Новым Годом" и он обязательно ответит", "Главное нашлось время для близких", "Шедевральный образ. Новый год - это суровые рабочие дни", - написали комментаторы.

Накануне Нового года Юлия Ковальчук приняла участие в праздничной фотосессии. Артистка надела свободное белое платье, которое тут же окрестили "нарядом для беременных". В Сети всерьез стали обсуждать возможное положение Юлии, но позже выяснилось, что это просто был образ.