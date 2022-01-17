Показавшую грудь Ковальчук жестко приложили: Пушап купите

В своем инстаграм-аккаунте она поделилась кадром в одном бюстгальтере. Артистка устроила откровенную фотосессию дома в отличие от многих коллег, предпочитающих хвастаться снимками в купальниках с курортов.
Юлия Ковальчук иронично отметила, что решила слиться со всеми в купальном экстазе. Она добавила, что при этом включила батарею, передает Пятый канал. Преданные поклонники восхитились стройной фигурой своей любимицы, осыпав ее комплиментами.
Но нашлись и те, кто осудил замужнюю знаменитость за фривольное фото. Некоторые и вовсе распекли исполнительницу, раскритиковав ее грудь. "Юля, зачем?", "Пушап купите. А то уныло!", – высказались недовольные.
Напомним, ранее фанаты забеспокоились из-за того, что Юлия Ковальчук пропала из соцсетей на время новогодних каникул. Певица полностью отдалась общению с друзьями и семьей. Но поклонники переживали о том, все ли у звезды в порядке. Позже артистка вышла на связь и заявила, что у нее все прекрасно.
Как писали "Дни.ру", перед Новым годом знаменитость поучаствовала в праздничной фотосессии. Юлия Ковальчук примерила свободное платье, которое тут же назвали "нарядом для беременных". Россияне даже начали обсуждать возможное интересное положение вокалистки, но оказалось, что это всего лишь образ.