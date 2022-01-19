"Пора родить": дочь тяжелобольной Заворотнюк заговорила о беременности

Анна Заворотнюк провела новогодние праздники на Мальдивах и не так давно вернулась в заснеженную Москву. Однако женщина не планирует долго наслаждаться зимним пейзажем и собирается вновь отправиться на отдых, на этот раз в Хорватию. Ради такого она даже будет прививаться зарубежной вакциной, чтобы отпуск точно пошел по плану. За частые поездки наследница "прекрасной няни" нередко подвергалась критике. Многие считают, что Анна не должна покидать тяжелобольную мать. Однако женщина упорно не реагирует на подобные выпады.
Не так давно Заворотнюк-младшая рассказывала, насколько тяжело ей было пережить болезнь матери. По ее словам, это известие стало для нее шоком. Так, Анна даже начала посещать психолога. Возможно, именно врач посоветовал ей не реагировать на выпады недоброжелателей.
Однако недавно дочка актрисы все же не смогла промолчать и ответила фолловеру в своем "Инстаграм". "Анна, может вам родить пора!", – поинтересовался у нее подписчик. Бестактное напоминание о тикающих часиках возмутило женщину. Так, она с сарказмом написала, что обожает подобные советы на миллион.
Также Анна недавно высказалась по поводу частых поездок на отдых. По ее словам, ее состояние позволяет ей периодически отправляться за границу.