"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк

Татьяна Навка рассказала журналистам о постановке нового шоу, а также о своем коллеге Петре Чернышеве.

Татьяна Навка давно уже является организатором различных ледовых шоу, которые пользуются большой популярностью среди публики. В 2022 году под ее чутким руководством выйдет "Лебединое озеро". А партнером фигуристки станет Петр Чернышев, спортсмены уже много лед катаются в паре. Навка очень тепло отзывается о Чернышеве, считает его близким другом, талантливым фигуристом и замечательным человеком.

Так, Татьяна рассказала, что в близких кругах Петра даже называют Иисусом Христом, поскольку он является очень чуткой и нежной личностью. Навка восторженно отзывалась о фигуристе в одном из интервью, говорила, что даже не знает, сколько еще определений можно подобрать, чтобы описать Чернышева.

Кстати, в новом шоу Навки примет участие и младшая дочь спортсменки. Надя решила пойти по стопам матери и во всю блистает на льду. Татьяна призналась, что это мечта девочки. Также она рассказала, что дочка с удовольствием занимается фигурным катанием и каждый день устанавливает новые рекорды.

Напомним, что постановка шоу отнимает у Татьяны много времени и сил. Так, порой она возвращалась домой ночью. Однако она не расстраивается, поскольку принять участие в "Лебедином озере" спортсменка мечтала с юных лет.