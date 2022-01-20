"Ослабление жизненных сил": сдавшая Тарасова получила тяжелый удар

Астролог Тиана Атлас рассказала о состоянии здоровья резко сдавшей Татьяны Тарасовой.

Не так давно россиян ошарашила новость о том, что Татьяна Тарасова попала в больницу. Многие коллеги и фигуристы поддерживали любимого тренера в социальных сетях и желали скорейшего выздоровления.

"До конца января здоровье у всех женщин может быть ослаблено, а для Татьяны Анатольевны это прямое указание на ослабление жизненных сил и снижение иммунитета на фоне переутомления", – нанесла Тиана Атлас Татьяне Тарасовой тяжелый удар.

По словам астролога, такое неблагоприятное состояние у заслуженного тренера продлится еще не так долго. Скоро постоянный член жюри "Ледникового периода" сможет вернуться к своему любимому делу.

"С февраля ситуация улучшится, но у Тарасовой сейчас период, когда требуется повышенное внимание к своему здоровью. Неприятный аспект закончится только в мае 2022 года. Но до лета 2024 года Татьяне Анатольевне стоит больше внимания уделять отдыху, распорядку дня и психологическому спокойствию. Глобально можно сказать, что еще осенью 2021 года для Татьяны Тарасовой наступил период максимального подъема, расцвета и достижений. Я желаю знаменитому тренеру по фигурному катанию крепкого здоровья и сил и рекомендую уделить внимание отдыху, даже несмотря на свой трудоголизм и переживания за своих подопечных", – подытожил эксперт.