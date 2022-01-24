"Просто обалдеть!": Туго натянувший узду Лазарев возбудил стройную кобылицу

38-летний холостяк Сергей Лазарев поддался животным чарам чужестранки.

Исполнитель хита "В самое сердце" развлекся в приятной компании на отдыхе за границей. У подножия вулкана он оседлал стройную кобылицу и отправился на ней в далекий путь. Под цокот копыт четвероногой спутницы Сергей Лазарев забрался в тропические дебри, миновал скользкие камни и горные реки. Происходящее он показал на видео в инстаграм-истории.

Артист выбрал шуструю компаньонку с хорошими способностями. Он отметил, что лошадь умнейшая и ее зовут Пинто. Во время поездки брюнет туго натянул узду и заставил свою подружку понервничать. В пути она громко фырчала, пока Сергей Лазарев отвешивал ей комплименты.

"Вы понимаете, где мы ходим? Просто обалдеть!"— заявил артист по дороге к вулкану. Он всячески поддерживал свою кобылицу, чтобы она выдержала необычное путешествие. Сначала Сергей Лазарев подумал, что Пинто не рада его компании, но потом певца в этом разубедили.

"Как сказали, лошадь не недовольна, а возбуждена! Ну понятно, принц на ней едет", — нескромно выразился поп-кумир.

Напомним, Сергей Лазарев предпочитает проводить время в мужской компании и не торопится жениться. Недавно артиста заметили вместе с молодым парнем. Кроме того, холостяк слился со своим другом Алексом Малиновским.