Ковальчук приревновала мужа к красотке после поцелуя: Решила их вдвоем не отпускать

Артистка приняла решение не оставлять возлюбленного одного надолго. Оказалось, что в отсутствие жены возле исполнителя появляются другие дамы, которые не прочь с ним пофлиртовать.
Юлия Ковальчук призналась в своем инстаграм-аккаунте, что не намерена мириться с таким безобразием. Теперь она будет контролировать ситуацию и не позволит всяким "разлучницам" внести разлад в семью.
Звезда поделилась совместным видео с мужем и "коварной соперницей" — Жанной Левиной-Мартиросян, супругой комика Гарика Мартиросяна. Выяснилось, что Алексей Чумаков ранее нежно держал красавицу за руку во время посещения ресторана. К слову, это произошло, когда Юлии Ковальчук не было рядом.
"Я решила не оставлять надолго вместе Алексея и Жанну", – заявила знаменитость. Она добавила, что даже на концерт Гарика Мартиросяна решила их вдвоем не отпускать. Судя по всему, певица не слишком серьезно относится к слухам о флирте ее мужа с другими женщинами, но все же старается быть начеку.
Напомним, ранее Алексея Чумакова уличили во флирте с другой девушкой. Пока Юлия Ковальчук с дочерью Амелией отдыхали в Барселоне, он мило пообщался с ведущей шоу Ириной Чесноковой и даже поцеловал ее в щеку.