"Очень большая сумма": Огромный долг вынудил надменную Алферову поверить в чудо

Ирина Алферова рассказала об отношении к потусторонним явлениям.

Недавно артистка заявила, что ей не нравится летать на гастроли в эконом-классе. Высказалась Алферова довольно резко, негодовав по поводу "лысых дядек толстых с девицами" в классе подороже. Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала звезду советского кино, сказав, что она ведет себя надменно, а летать в "бизнесе" ей никто не запрещает, нужно просто заработать и купить билет, а не жаловаться на других.

На программе "Сегодня вечером" Ирина Ивановна снова заговорила про деньги. Она вспомнила случай, когда ей пришлось поверить в чудо. У артистки был большой долг, который не было возможности выплатить из своих денег, а занимать она не хотела. Причем деньги нужно было отвезти в Новосибирск. И в этот момент буквально произошло необъяснимое.

Алферова вспоминает, как сидела дома и думала, что же делать с огромным долгом. И тут ей позвонили с предложением выступить. "Мы хотим вам предложить очень большую сумму за ведение, за что, чтобы вы участвовали", – сказали по телефону. Занятости на время концерта как раз не было, артистка выступила, получила гонорар и отвезла его в Новосибирск.

Ирина Ивановна считает, что благодаря интуиции и правильному запросу во Вселенную, она смогла привлечь решение своей насущной проблемы. С тех пор артистка стала более внимательно относиться к эзотерике и потусторонним явлениям.