Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек

Рабочий скончался после падения декораций во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском бульваре в Москве. Журналисты, сообщившие о трагедии, пока не раскрыли источник данных.



По данным СМИ, все случилось еще девятого января. На площадке подтвердили факт трагедии, попросив обратиться за официальным комментарием в Минспорта. Детали пока уточняются. Публика шокирована произошедшим, а сама Татьяна Навка никак не прокомментировала ситуацию.

В Сети можно найти несколько версий трагедии. Некоторые утверждают, что рабочий погиб из-за сорвавшейся балки, и все случилось при монтаже. Другие же указали, что несчастье произошло в момент демонтажа декораций уже после проведения ледового шоу фигуристки "Лебединое озеро". Пока официального комментария нет. По некоторым данным, следственный комитет якобы уже возбудил уголовное дело. Подтверждений этой информации также пока нет.

Известно, что само шоу было поставлено и организовано компанией Navka Show, которую основала сама олимпийская чемпионка. Первые мероприятия начались еще в 20 числах декабря и завершились восьмого января этого года.

Теперь многие журналисты просят саму Татьяну Навку рассказать о ситуации, которая произошла. О последствиях пока говорить рано, все будет понятно после первых официальных данных, предоставленных сторонами. Информации о личности погибшего мужчины также пока нет в свободном доступе.