Раздвинувшая ноги Навка вылупилась на полуголого мужа Заворотнюк: Хочется побрить

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка испытала блаженство. Петр Чернышев ее не подвел.

В предновогодней суматохе состоялась премьера ледового спектакля "Лебединое озеро", который Татьяна Навка создала со своей командой. Профессиональным фигуристам удалось удивить публику. Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев в паре с олимпийской чемпионкой показал впечатляющие элементы программы.

В "Инстаграм" Татьяна Навка разместила кадры с премьерного показа шоу. Одна из фотографий в публикации получилась весьма зрелищной. Во время съемки Татьяна Навка и ее партнер висели в воздухе напротив друг друга. Фигуристка раздвинула ноги и вылупилась на Петра Чернышева с открытым ртом.

В это время муж Анастасии Заворотнюк был одет нескромно. Мужчина выступал с обнаженным торсом в штанах, которые обтянули причинное место. Однако Петр Чернышев выглядел достаточно органично рядом с партнершей, Татьяна Навка все продумала и не осталась равнодушной.

Фигуристка призналась фанатам, что получила массу захватывающих позитивных эмоций во время проката. Пользователи Сети высоко оценили снимки звезды и поинтересовались внешностью ее партнера.

"Почему Петр не бреется? Все время хочется ему помыть голову и побрить", "А бриться, не бриться — его личное дело, или по спектаклю образ такой?" — спросили фанаты у Татьяны Навки. Спортсменка предпочла не реагировать на эти комментарии.