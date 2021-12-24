Мужа Заворотнюк внезапно признали святым: Называем Иисус Христос

Спортсмены вместе работают над шоу и много общаются. В разговоре с журналистами супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка решила поделиться своим мнением о том, каким человеком ей видится Петре Чернышев. Известно, что как профессионала она оценивает его невероятно высоко и считает одним из самых достойных своих коллег.
По словам Навки, Петр не только замечательный друг, но и "святой человек". "Называем Иисус Христос", – призналась фигуристка. Она подчеркнула, что именно мужу Анастасии Заворотнюк можно доверять на все сто процентов, он – "мудрый, щедрый и справедливый". Татьяна указала, что коллега настолько уникальный человек, что она могла бы подобрать бесконечно много эпитетов, чтобы лишь попытаться описать его.
Сам Петр Чернышев пока никак не отреагировал на теплые слова подруги. Известно, что после обнародования диагноза жены он избегает компании журналистов. Спортсмен сразу дал понять, что его семья не планирует обсуждать трагедию, случившуюся с Анастасией Заворотнюк. Поклонники пары начали уважать его еще больше после этого сообщения.
Сейчас фигурист много работает, чтобы содержать свою семью. На лечение Анастасии Заворотнюк требуется много средств, а потому времени на комментарии у спортсмена просто нет. Мужчина является примерным супругом и отцом.