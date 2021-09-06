Спасают врачи: Опухшего в тюрьме Ефремова сразил опасный недуг

Заключенный Михаил Ефремов страдает от серьезного заболевания. Адвокат поделился подробностями.

В тюремном заключении скандалист Михаил Ефремов испытал настоящие мучения. Здоровье подвело артиста в самый неподходящий момент. Виновник страшного ДТП, по словам его представителя, стал жертвой отека Квинке. Эта форма аллергической реакции, как заявляют медицинские специалисты, приводит к скоплению избыточной жидкости в подкожных тканях и слизистых оболочках. Что именно опухло у актера неизвестно, но адвокат Петр Хархорин уверяет — Михаил Ефремов перенес тяжелое испытание.

Правозащитник отметил, что заболевание проявлялось особенно агрессивно в прошедшем месяце, тогда медики бросились спасать артиста и до сих пор оказывают ему необходимую помощь. "Сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи", — поделился Петр Хархорин. Он добавил, что Михаила Ефремова снабжают необходимыми лекарственными препаратами.

Согласно планам, очередной суд по нашумевшему делу актера состоится на следующей неделе. Адвокаты, выражающие интересы заключенного, рассчитывают на уменьшение срока наказания и перевод артиста в колонию-поселение. Не исключено, что информация о жуткой аллергической реакции, которая сразила мужчину, будет озвучена на заседании. Михаил Ефремов перед судом волнуется и переживает, кассация может сильно повлиять на его судьбу.