Нывший от безденежья Лоза ошарашил россиян размером пенсии: Речь идет о миллионах

Известный российский композитор, автор и исполнитель песен Юрий Лоза сильно пострадал во время эпидемии коронавируса. В одном из интервью он рассказал, что ему не удается зарабатывать в прежнем объеме, ведь на выступления наложена масса противоэпидемиологических ограничений. Артист жаловался, что его доходы сильно упали.
По словам Юрия Лозы, его пенсия составляет всего 16 тысяч рублей. Артист отметил, что разовая социальная поддержка от государства в размере десяти тысяч рублей, которую ввели недавно, станет ощутимой помощью.
В разговоре с "Вечерней Москвой" Лоза пошутил, что жил бы припеваючи, если бы получал 16 миллионов рублей, но на деле все очень грустно.
Стоит отметить, что у некоторых российских звезд размер пенсии еще ниже, чем у Лозы. К примеру, певица Вика Цыганова получает всего 11 тысяч рублей. К счастью, ее обеспечивает муж.
Юморист Ефим Шифрин получает пенсию всего на две тысячи рублей больше. Если бы он по своей глупости не отказался однажды от получения звания народного артиста России, сейчас его дела обстояли бы значительно лучше.
Напомним, народные артисты России получают от государства прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей.
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