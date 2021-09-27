Девять миллионов долларов: вскрылся долг сына королевы Елизаветы II

Сын британской королевы Елизаветы II оказался по уши в долгах. Информация просочилась в прессу.

Сын королевы Великобритании принц Эндрю выставил на торги лыжный дом-шале в Швейцарии. Как выяснилось, принц задолжал его бывшей хозяйке девять миллионов долларов.

Чтобы избежать судов, Эндрю решил избавиться от недвижимости. Однако информация все равно просочилась в прессу, публикацию приводит Page Six.

Объект недвижимости на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии, принц Эндрю купил вместе с бывшей супругой Сарой Фергюсон несколько лет назад. В шале семь комнат. Дом обошелся паре в 22, 75 миллиона долларов. Его они взяли в ипотеку, которую частично погасили почти сразу за счет денег королевы.

В прошлом году бывшая хозяйка дома обвинила принца Эндрю в том, что он не заплатил один из взносов. Женщина подала на принца в суд.

Это не первый громкий скандал с королевской семьей, который всплыл в прессе за последнее время. Недавно стало известно, что другого члена королевской семьи обвинили в изнасиловании. Американка Виджиния Джуффре написала иск против герцога Йоркского. Она уверяла, что ее насильно заставляли заниматься с ним сексом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом и детьми отправились в загородную резиденцию и наелись там фастфуда. Фотографии стали достижением общественности.