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Шоу-бизнес
Вертинская вышла на связь после загадочного исчезновения

Вертинская вышла на связь после загадочного исчезновения

Анастасия Вертинская по праву считается одной из самых красивых и талантливых актрис своего времени.
прочитано 337 раз

Анастасия Александровна некогда была очень популярной. Она сыграла роли в таких известных картинах, как "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Анна Каренина", "Война и мир". Однако в последние годы Анастасия Вертинская исчезла с экранов, и это очень волнует ее поклонников.

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Недавно 76-летняя артистка вышла на связь и объяснила свое загадочное исчезновение. В свежем интервью Вертинская отметила, что в те фильмы, которые показывают в кинотеатрах и на телевидении сегодня, ее не приглашают, а если бы и пригласили, она бы все равно не пошла. Судя по всему, актриса совсем не в восторге от современного репертуара.

В комментарии "Собеседнику" Вертинская заявила, что возраст здесь ни при чем, так как ярких персонажей можно сыграть в разные периоды жизни. Однако актриса отдает себе отчет в том, что наше телевидение не любит людей в возрасте – все хотят видеть молодежные фильмы. Российским режиссерам еще стоит поучиться сериальному искусству.

При этом Анастасия Александровна призналась, что она не жалеет ни о чем. У актрисы всегда много занятий. Сейчас она посвящает себя выставке картин своей матери и реставрации песен отца. Кроме того, в настоящее время Анастасия Вертинская погружена в сериальный проект "Вертинский", инициатором которого отчасти стала именно она.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 20:48 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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