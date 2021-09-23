Вертинская рассказала о “переборах” в сериале про отца и ответном звонке Эрнста

Звезда высказалась о многосерийной ленте "Вертинский".

Недавно свет увидел сериал "Вертинский". Лента режиссера Авдотьи Смирновой повествует о главных событиях жизни известного эстрадного артиста ХХ века Александра Вертинского.

Младшая дочь Александра Николаевича, актриса Анастасия Вертинская, призналась в свежем интервью, что в какой-то степени инициировала создания этой ленты. Все началось с письма артистки продюсеру, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Вертинская написала медиаменеджеру о том, что эпоха Серебряного века в российском кинематографе игнорируется.

По словам 76-летней Вертинской, ответа она ждала три месяца. Когда Анастасия Александровна решила, что реакции не будет, продюсер вышел с ней на связь.

"Раздался звонок от Эрнста: "Настя, я прочел ваше письмо, оно очень интересное", – вспомнила младшая дочь мэтра.

С автором сценария и режиссером сериала Авдотьей Смирновой Анастасия Вертинская беседовала лично. По словам артистки, она рассказывала постановщице о своем детстве, отрочестве, о том, как жила ее семья, каким она запомнила отца.

Когда сценарий был написан, Анастасии Александровне разрешили познакомиться с текстом. Дочь Вертинского внесла ряд замечаний в работу Смирновой. "Я сказала, это, конечно же, не мой отец, но вот этот парень, о котором вы написали, мне нравится", – вспомнила разговор с режиссером артистка. По словам Вертинской, герой литературной основы фильма показался ей хорошим человеком, которому можно сочувствовать.

Анастасия Александровна отметила также, что в сценарии ленты были "переборы". Например, зависимость Вертинского от кокаина. По словам наследницы, ее отец пробовал запрещенные вещества – такая раньше была мода, но не пристрастился. "Попробовал и никогда к этому не возвращался", – поделилась актриса.

Знаменитость отметила, что у нее было всего два пути: отказаться от фильма вообще, либо дать вольную создателям. В итоге, по словам артистки, получился сериал по мотивам биографии Александра Вертинского.

Кроме того, Анастасия Вертинская очень хотела, чтобы голос ее папы звучал в картине. К сожалению, авторы ленты отказались от фонограммы. У Анастасии Александровны есть отреставрированные записи голоса отца, но их, к сожалению, зритель не услышит.

В сериале "Вертинский" у Анастасии Александровны есть любимый эпизод, который, по ее мнению, потрясающе снят. "Сцены в санитарном поезде, где он не поет ничего, не говорит, а просто делает перевязки. Сильно сделано!" – поделилась наследница певца.

Анастасия Вертинская добавила также, что не участвовала в подборе актеров и не была на площадке сериала. По словам знаменитости, создатели фильма ее не приглашали, на что она совсем не обижается. Актриса и ее старшая сестра получили авторские гонорары за песни, которые звучат в картине. Вертинская между тем отмечает, что на деньги ей по большому счету было плевать. Анастасия Александровна хотела, чтобы новое поколение хоть как-то узнало о ее отце.