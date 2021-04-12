Это была ошибка: Навка объяснила провал своей дочери на соревнованиях

Шестилетняя Надя отлично откатала свою программу на первенстве. Все были уверены, что это будет блестящая победа, но в последний момент результат был испорчен. Ее мать, фигуристка Татьяна Навка рассказала причину произошедшего. По ее словам, из-за технического сбоя ее дочь не смогла завоевать медаль.
Судьи подумали, что девочка не докрутила один из элементов, но, по словам ее матери, она все выполнила нормально, просто этого не видно на записи при повторе. Это была ошибка оборудования и судейского состава. Поэтому девочке снизили баллы за технику.
При этом Навка уверена, что ее дочь выиграла бы, если бы не этот неприятный инцидент. Спортсменка вспомнила, что у нее такое тоже бывало в детстве.
"Произошла техническая ошибка камеры, и было не видно, как она докрутила элемент, в итоге нам сняли баллы за технику — и вот такой результат…" – написала Татьяна Навка в своем "Инстаграм".
Несмотря на горькую досаду, Навка смирилась с плохим результатом выступления дочери. Она отнеслась к этому по спортивному, с достоинством. Навка подчеркнула, что никто не застрахован от ошибок. Она расценивает это как дополнительный стимул к победе.
Ранее "Дни.ру" сообщали, как Навка отреагировала на слова о своей беременности.
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