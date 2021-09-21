Унижал, брил наголо и орал: Чехова поделилась деталями последней встречи с покойным отцом-тираном

Анфиса Чехова редко делится подробностями своей личной жизни. Самой непростой темой для нее являются отношения с покойным отцом.

Известно, что родители знаменитости развелись, когда ей было всего лишь четыре года. Долгие годы она даже не была знакома с папой, родитель не интересовался девочкой. Когда маленькой Анфисе исполнилось одиннадцать лет, отец вдруг объявился. Примерно в тот период она и начала осознавать, что мужчина был настоящим тираном.

Сегодня Анфиса Чехова появилась в студии программы "Судьба человека". Она призналась Борису Корчевникову, что всю жизнь просто бежала от своего родителя. Телезвезда вспомнила, что два года назад навестила отца в тот момент, когда он был на грани жизни и смерти. Тогда она собралась с силами и высказала ему все то, что было на душе.

В тот момент у мужчины уже не было сил бороться с дочерью или возражать. Он не мог говорить, потому что был подключен к ИВЛ, но артистка уверена, он все слышал. Знаменитость призналась ему в любви, отметила, что простила все и отпустила, несмотря на то, что была очень зла на отца. Со слезами на глазах Анфиса подчеркнула, что впервые поговорила с родителем так, хотя он даже не мог ответить ей.

Анфиса Чехова вспомнила, что времяпрепровождение с папой было достаточно тяжелым в детстве. Он был человеком, который сильно зависел от настроения и многих других факторов. В какой-то момент мужчина якобы довел дочь до нервного тика. Тогда он решил, что все из-за волос и обрил ее наголо. Однако более всего ее разозлил тот факт, что однажды папа нашел и прочитал ее дневник. После он назвал ее глупой, безграмотной и отметил, что "это позор". За несколько лет до смерти отец звезды все еще продолжал линию оскорбительных высказываний. Он публично называл артистку "побочным продуктом" и обвинял в том, что она отказывается помогать ему материально.

