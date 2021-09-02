Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать

Петр Чернышев ухаживает за онкобольной Анастасией Заворотнюк. Чтобы обеспечить семью, фигуристу приходится работать на износ.

Переживания за супругу и переутомление отразились на внешнем виде мужчины. Он стал выглядеть изможденным и словно почерневшим от ударов судьбы.

Кроме того, Петр Чернышев из-за долгов попал в черный список судебных приставов. Помимо дорогостоящего ухода за больной раком актрисой недешево обходится главе семьи и содержание элитного особняка в Подмосковье. Также муж Анастасии Заворотнюк воспитывает их общую трехлетнюю дочь Милу, делая все необходимое, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Петр Чернышев выступает в ледовых шоу Татьяны Навки. В Сети появилась фотография фигуриста с коллегами, на которой на нем просто лица нет. Черные мешки под глазами выдают его усталость и опустошение.

Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" не жалуется на жизнь на ток-шоу и не раздает интервью, за которые мог бы получить гонорары. Более того, за два года Чернышев по сей день не прокомментировал состояние избранницы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк и спортсмен поженились в 2008 году. После рождения дочери у артистки обнаружили глиобластому. В этом году выяснилось, что Петр Чернышев попал в черный список приставов.