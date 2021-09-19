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Шоу-бизнес
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе

"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе

Многие звезды высказались по поводу участия Бузовой в спектакле. Олешко не остался в стороне.
прочитано 258 раз

В июне этого года Ольга Бузова шокировала поклонников и коллег своим новым амплуа. Звезда теперь начала карьеру артистки. Она появилась на сцене МХАТа в спектакле "Чудесный грузин".

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Королева хайпа навела шумиху вокруг этого события, а ее коллеги не смогли не уколоть знаменитость. Многие плохо высказались о спектакле и о игре экс-ведущей "Дома-2". Певица тяжело переживала хейт в свою сторону и писала огромные посты в свою защиту.

К счастью, нашлись и те, кто поддержал бывшую жену Дмитрия Тарасова. Например, Александр Олешко не остался равнодушным и высказался в защиту Бузовой.

"Кто-то сказал: "Вот, это уже давно не театр, а музей!" И прекрасно! По логике тогда современных менеджеров, и театральных, в том числе, тогда нужно ворваться в Эрмитаж, поразбивать все вазы, снять картины и сказать: "Всe! Это давно не модно. Это уже 300-400 лет как немодное!" И повесить что– нибудь из Ikeа, например, и сказать: "Приходите!"» – высказался Александр Олешко.

Он также сказал, что восхищается смелостью бывшей Давы Манукяна. Он уверен, что она не зря согласилась принять участие. Всем завистникам он посоветовал попробовать самим открыть современный театр и сделать постановку, которая понравится публике.

Оказывается, телеведущий вообще до спектакля не следил за жизнью и творчеством блогера. Он и понятия не имел, чем она занимается и за что ее любят миллионы поклонников. Напомним, что у звезды несколько десятков миллионов подписчиков в "Инстаграме".

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
19 сентября 2021, 12:40 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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Гость.
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«Это не пение»: преподаватель по вокалу требует убрать Ольгу Бузову со сцены
19 СЕНТЯБРЯ 2021, 10:12 410 ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Ольга БузоваОльгу Бузову требуют убрать со сцены. Фото: Борис Кудрявов
Профессиональные педагоги в ужасе от «творчества» Ольги Бузовой. По словам преподавателя Академии музыки Владимира Коробки, экс-ведущая «Дома-2» элементарно не умеет попадать в ноты
И вот с такими данными это убожество исполняла песни со сцены
Гость.
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Про подписчиков уже давно надо понять ,что огромная масса ,боты ,НО не может быть чтобы подписывались на пустышку бузову что ,интересного,полезного,талантлевого, у этого бездарного ,безголосого существа? А то что говорят в защиту бузовой ВСЁ понятно ,не зря у неё команда 100 чел,они собирают,находят,хоть что то положительное о бузовой ,очень хитро ведут беседу с нужными,знакомыми людьми ,что в разговоре с ними легко подводят, подталкивают к положительному отзыву о бездарной ,ещё один вопрос ,это всегда о трудолюбие, задача этих людишек собрать про тупую ,что то положительное
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