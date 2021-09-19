"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе

Многие звезды высказались по поводу участия Бузовой в спектакле. Олешко не остался в стороне.

В июне этого года Ольга Бузова шокировала поклонников и коллег своим новым амплуа. Звезда теперь начала карьеру артистки. Она появилась на сцене МХАТа в спектакле "Чудесный грузин".

Королева хайпа навела шумиху вокруг этого события, а ее коллеги не смогли не уколоть знаменитость. Многие плохо высказались о спектакле и о игре экс-ведущей "Дома-2". Певица тяжело переживала хейт в свою сторону и писала огромные посты в свою защиту.

К счастью, нашлись и те, кто поддержал бывшую жену Дмитрия Тарасова. Например, Александр Олешко не остался равнодушным и высказался в защиту Бузовой.

"Кто-то сказал: "Вот, это уже давно не театр, а музей!" И прекрасно! По логике тогда современных менеджеров, и театральных, в том числе, тогда нужно ворваться в Эрмитаж, поразбивать все вазы, снять картины и сказать: "Всe! Это давно не модно. Это уже 300-400 лет как немодное!" И повесить что– нибудь из Ikeа, например, и сказать: "Приходите!"» – высказался Александр Олешко.

Он также сказал, что восхищается смелостью бывшей Давы Манукяна. Он уверен, что она не зря согласилась принять участие. Всем завистникам он посоветовал попробовать самим открыть современный театр и сделать постановку, которая понравится публике.

Оказывается, телеведущий вообще до спектакля не следил за жизнью и творчеством блогера. Он и понятия не имел, чем она занимается и за что ее любят миллионы поклонников. Напомним, что у звезды несколько десятков миллионов подписчиков в "Инстаграме".