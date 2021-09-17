"Мама-душнилово": Гузеева намекнула на сложные отношения с детьми

Лариса Гузеева отлично справляется с ролью матери, но иногда и у нее возникают сомнения.

Ведущая программы "Давай поженимся!" является матерью двоих взрослых детей: 29-летнего Георгия и 21-летней Ольги. Судя по информации в Сети, актриса хорошо ладит со своими наследниками и всегда поддерживает их. Однако сегодня Лариса Гузеева вдруг намекнула на некоторые сложности.

В своем инстаграм-аккаунте актриса опубликовала собственное фото и заговорила о токсичном материнстве. Знаменитость попросила подписчиков описать образ такой родительницы.

"А по-вашему мама-душнилово – это кто?" – поинтересовалась Гузеева.



Актриса призналась, что со стороны увидеть себя сложно, поэтому она обратилась к подписчикам.

Многие поклонники артистки попытались описать, как выглядит токсичная мать. Люди предположили, что это начальница в доме и манипулятор, который не дает детям принимать решения, давит гиперопекой и ставит под сомнения все действия наследников. Кто-то из фолловеров даже сумел привести в пример одну из героинь передачи Ларисы Гузеевой.

Люди не совсем поняли, о себе ли говорила актриса в данном случае и какие именно сложности возникли в ее отношениях с детьми, однако постарались подбодрить телеведущую. Поклонники заметили, что мамой вообще быть сложно, поэтому ей можно многое. К тому же, материнство – это тоже профессия, только ей никто не учит.

Ранее Лариса Гузеева рассказала об алкогольной зависимости.