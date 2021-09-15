"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой

21-летняя Ольга Бухарова поразила видом. Лариса Гузеева вырастила свою копию.

Наследница скандальной телеведущей внешностью пошла в отца, а материнские гены отразились в ее характере. Ольга Бухарова, как и Лариса Гузеева, не раз публично проявляла дерзкое поведение. Всего пару месяцев назад она вертелась перед камерой в прозрачных колготках и жаловалась фанатам на избыточный вес — девушка так сильно поправилась, что перестала влезать в одежду.

Однако лишний вес не помешал Ольге Бухаровой попробовать себя в роли модели. Недавно она приняла участие в фотосессии, облачившись в длинное черное платье. Ради эффектных кадров дочь Ларисы Гузеевой задрала полупрозрачную юбку с надменным выражением лица.

Наряд удачно скрыл располневшую фигуру девушки, а вот вызывающий макияж добавил ей десяток лет. Ольга Бухарова рассчитывала произвести впечатление на подписчиков, но выглядеть так же эффектно, как Лариса Гузеева в молодости, у нее не вышло.

Тем не менее россияне поддержали звездную наследницу и прокомментировали ее кадры в доброжелательном ключе. "Хороша, просто нет слов", "Лола, вы огонь", "Какая вы шикарная!", "Такую нужно любить", "Сильно. Почему вы не актриса?", "Вау, какая знойная", — написали пользователи Сети. Дочь Ларисы Гузеевой приятно удивила народ стремлением к красоте.