Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа

Российские знаменитости встретили Новый год и поделились праздничными снимками с поклонниками. Кто-то провел новогоднюю ночь дома в кругу родных, кто-то встретился в друзьями, одни хвастались шикарными платьями, другие уютными свитерами.
Как всегда отличилась начинающая певица Ольга Бузова. Ведущая "Дома-2" явилась на новогоднюю вечеринку в блестящем платье с очень откровенным разрезом и декольте до пупа.
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