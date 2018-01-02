Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа

Российские знаменитости встретили Новый год и поделились праздничными снимками с поклонниками. Кто-то провел новогоднюю ночь дома в кругу родных, кто-то встретился в друзьями, одни хвастались шикарными платьями, другие уютными свитерами.

Как всегда отличилась начинающая певица Ольга Бузова. Ведущая "Дома-2" явилась на новогоднюю вечеринку в блестящем платье с очень откровенным разрезом и декольте до пупа.