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Шоу-бизнес
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту

"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту

Ольга Бузова поделилась видео, в котором танцует у шеста. Подписчики ее новое увлечение не оценили.
прочитано 534 раза

Поющая ведущая не устает эпатировать публику в своем "Инстаграме". Ольга выложила видео, где танцует у шеста. В посте она отметила школу танцев и подписала: "Планы грандиозные". Однако пластика Бузовой на видео оставляет желать лучшего. Очевидно, это связано с тем, что ведущая только начала заниматься. Тем не менее, недоброжелателей это не остановило. Эротические танцы Ольги практически вызвали тошноту у критиков.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Господи... Что я только что посмотрела... ", "как это пошло", "Не смеши, бревно оно всегда останется бревном", "потом ты удивляешься почему над тобой смеются?!", "ой кошмар", "Жалкое зрелище!", "Как-то пошло и некрасиво (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова подверглась критике со стороны заслуженной артистки Ольги Кормухиной. Она считает, что все творчество поющей ведущей создается "на потребу толпы", в то время как настоящие артисты творят от сердца и развивают дар. Кормухина даже не считает Бузову певицей, не ставит с собой в один ряд. Артистка нередко высказывается довольно резко в адрес современного шоу-бизнеса. До этого она заявляла, что не считает талантливой оперную певицу Анну Нетребко.

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Фото: Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
13 сентября 2021, 20:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость849796
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уeбище
Гость851892
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"таланту надо помогать, бездарности пробьются сами"...давно сказано, а как точно про кошмарик-бузову
...Гость
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К бузовой подходит "если человек бездарный он бездарен во всем ,И это она собирается показывать на шоу,?
...
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Бузова не честно относится к зрителям,слушателям Отправилась это бездарное существо на шоу <цензура> фактор ,а что сделала? посидела за столом жюри, выдавала там словесный понос ,а ведь как дошло до главного стать наставницей ,куда же это чудовище делась? Много пустых слов было сказано,что будет первая на первом шоу в Белоруссии ,тем более наставницей ,а вот погнали это мерзкое существо ,чему она может научить участников ,сама элементарного музобразования не имеет ,уже не говоря о том что петь сама НОЛЬ Теперь устраивает шоу,а чем она удивлять будет её пение,танцы отвратительны ,надежда на спецэффекты
Гость846472
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А кто-то ожидал от Этого другого? Что может показать тупость и пошлость другого????
1

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