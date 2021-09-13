"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту

Ольга Бузова поделилась видео, в котором танцует у шеста. Подписчики ее новое увлечение не оценили.

Поющая ведущая не устает эпатировать публику в своем "Инстаграме". Ольга выложила видео, где танцует у шеста. В посте она отметила школу танцев и подписала: "Планы грандиозные". Однако пластика Бузовой на видео оставляет желать лучшего. Очевидно, это связано с тем, что ведущая только начала заниматься. Тем не менее, недоброжелателей это не остановило. Эротические танцы Ольги практически вызвали тошноту у критиков.

"Господи... Что я только что посмотрела... ", "как это пошло", "Не смеши, бревно оно всегда останется бревном", "потом ты удивляешься почему над тобой смеются?!", "ой кошмар", "Жалкое зрелище!", "Как-то пошло и некрасиво (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова подверглась критике со стороны заслуженной артистки Ольги Кормухиной. Она считает, что все творчество поющей ведущей создается "на потребу толпы", в то время как настоящие артисты творят от сердца и развивают дар. Кормухина даже не считает Бузову певицей, не ставит с собой в один ряд. Артистка нередко высказывается довольно резко в адрес современного шоу-бизнеса. До этого она заявляла, что не считает талантливой оперную певицу Анну Нетребко.