Даня Милохин: После смерти Баскова займу его место!

19-летней Даня Милохин – пожалуй, самый известный сегодня в России тик-токер и видеоблогер. Из образования у него только школа. Но это обстоятельство не помешало ему попасть на 6-е место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes, стать лицом Сбера и спикером Петербургского международного экономического форума,

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