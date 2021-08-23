Даня Милохин: После смерти Баскова займу его место!

На "Новую волну" в Сочи Даня приехал специально, чтобы поучаствовать в творческом вечере Николая Баскова. Разумеется, с песней про "золотые чаши, золотые цепи". Во время репетиции оба дурачились – Милохин "замертво" упал, а Басков, "воскрешал" его и "благословлял": "Вставай и иди на сцену, будь звездой!"
Все сразу решили, что 44-летний Император российской эстрады нашел себе принца-преемника. "Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти, – смеется Милохин. Он – Басков! Хотя я теперь тоже "натуральный блондин" (смеется)!
Для многих остается загадкой, как и почему взлетел Даня. "Просто в карантин люди много сидели дома, им нечем было заниматься, они проводили много времени в Сети, – считает Милохин. – Поэтому им пришлось смотреть нас. Не обошлось и без наших усилий – чувачки... ну, эти, композиторы, написали нам хорошие песни".
При этом, как полагает Милохин, во все времена можно было пробиться юным талантам. "Просто раньше люди были запуганы вот этой всей войной, а сейчас стали свободнее и веселее!" – пояснил он.
По словам Милохина, он много работает над собой – занимается вокалом, хочет научиться играть на пианино и гитаре. "Я снимаю клипы, записываю песни, не все получается, но ведь это только первый опыт, а жизнь на то и дана, чтобы учиться" – улыбается Даня.
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