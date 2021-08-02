"Нам бы так жить": Навка похвасталась крепкой рукой Пескова

Татьяна Навка и Дмитрий Песков отпраздновали важную дату. Фигуристка оценила старания мужа.

Одна из самых обсуждаемых российских пар отметила годовщину свадьбы 1 августа. Татьяна Навка и Дмитрий Песков отдохнули в Сочи на берегу Черного моря. Спортсменка сделала совместное фото с избранником на романтической прогулке. Перед камерой фигуристка показывала пальцем на любимого мужа, а он предприимчиво вцепился за ее кисть. Супруги выглядели довольными и далекими от мирских забот.

Звезда поделилась кадром в инстаграм-аккаунте, упомянув, как много для нее значит Дмитрий Песков. Татьяна Навка поблагодарила партнера за поддержку и оценила его супружескую хватку. "Спасибо, что благодаря тому, что твоя крепкая рука всегда держит мою, улыбка не сходит с моего лица!" — выразилась жена пресс-секретаря Владимира Путина.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одна часть комментаторов от души порадовалась за семейное счастье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, оставив для пары множество комплиментов. А вот негативно настроенные люди выразили свое недовольство и написали в адрес супругов колкие замечания. "Прекрасная уважаемая пара", "Нам бы так жить", "Как же здорово, что вы нашли друг друга!", "Сделайте людей счастливыми, а потом свое показывайте", "Самые-самые идеальные", "Смотреть противно на эти рожи", — отреагировал народ.

