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Шоу-бизнес
"У тебя гнилое сердце": влипшую в скандал Навку жестоко затравили

"У тебя гнилое сердце": влипшую в скандал Навку жестоко затравили

Испанский художественный гимнаст Кристофер Бенитес, ставший героем наделавшего шума ролика, резко ответил на нападки Татьяны Навки.
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После критики фигуристки мужчин, занимающихся художественной гимнастикой, на спортсменку обрушилась лавина негатива. Звезду обвинили в гомофобии.

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Сюжеты Звездные скандалы

Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Тогда Татьяна Навка решила еще раз объяснить свою позицию. Однако травля знаменитости возобновилась с новой силой, т.к. она не отказалась от своих убеждений. Спортсменка заявила, что представитель сильного пола не должен надевать юбку, а обязан оставаться в мужском облике.

В Сети на Татьяну Навку набросились спортсмены со всего света, а также сам гимнаст, из-за выступления которого все началось. Кристофер Бенитес, танцевавший с лентой два года назад, призвал фигуристку к уважению. Он заявил, что Татьяна Навка плохой спортсмен и человек. "У тебя гнилое сердце", – заключил гимнаст.

К нему присоединилась чемпионка мира в танцах на льцу Кэйтлин Уивер. Спортсменка отметила, что ей очень жаль, что Татьяна Навка не видит дальше своего опыта.

Напомним, скандал разгорелся после поста Татьяны Навки в "Инстаграм" о том, что она счастлива, что в России "такого нет". Звезда льда имела в виду выступление испанца Кристофера Бенитеса в белом купальнике со стразами.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 17:16 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

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