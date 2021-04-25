Слинявший из семьи Прилучный довел себя до истощения: На одной воде

Артист решился на сильное похудение ради карьеры. Павел Прилучный сидел на строгой диете.

Популярный артист Павел Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце прошлой зимой. Он лишился семейного очага и заботы влюбленной жены, отдав предпочтение Мирославе Карпович. За год мужчина так и не решился сделать новой избраннице предложение о замужестве, зато с головой ушел в работу. К 9 мая Павел Прилучный снялся в фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который повествует о военном подвиге. Для того, чтобы исполнить роль мученика концлагеря, артисту пришлось стремительно худеть.

Актера не стали заставлять доводить себя до состояния скелета, но переступить через себя ему все же пришлось. "Сидел на одной воде, вечером ничего не ел", — расссказал артист, вспоминая диету. По сюжету летчик Девятаев, которого сыграл Прилучный, должен был весить 38 килограммов. Авторы картины решили, что в таком виде артист будет выглядеть слишком плохо, поэтому сделали ему поблажку. В итоге Павел Прилучный сумел сбросить около 20 килограммов.

После съемок фильма "Девятаев" звездный мужчина бросился рьяно набирать вес, так как нужно было играть роль в другом кино. В этом плане пандемия сыграла ему на руку. Павел Прилучный легко набрал недостающие килограммы, восстановив необходимую жировую прослойку.

