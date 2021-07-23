Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Пятница
23 июля
Лента новостей
15:40
"По-мужски задело": Автор хитов Бузовой разоблачил поющую телеведущую
15:27
"Самое тяжелое в моей жизни": оставшаяся без сына Максакова взвыла из-за несправедливости
15:21
"Давление повышается": раздвинувшая ноги Судзиловская возбудила россиян
15:11
Измена, неизлечимая болезнь и проклятие свекрови: что связывает бывшую жену Аршавина с Ксенией Собчак
15:06
В эфире общества "Знание" Мурашко призвал повышать уровень медицинского просвещения
15:04
"Наш султан резко сдал и постарел": звезда "Великолепного века" тревожится за будущего малыша
14:48
Опозорившуюся Навку смачно приложили
14:45
Пожар охватил особняк певицы Бейонсе стоимостью более 200 миллионов
14:33
"Между нами искрит": 70-летний Газманов откровенно о страсти с женой
14:26
Наплевавшие на косые взгляды Лопырева и ее муж миловались на премьере сериала "Плохой доктор"
14:22
Пьеха мечтает о возмездии над избившей его сына соседкой
14:10
"Со мной что-то не так": Собчак рассказала о проблемах в жизни
13:37
Новые санкции и смещение Лукашенко: что делала Тихановская в США
13:37
Раскрыта интимная тайна Кейт Миддлтон
13:30
Возмездие за правду: Почему звезда "Приключений принца Флоризеля" умерла в забвении
13:23
Бондарчук похвасталась связями с состоятельными людьми
13:12
Тернистый путь к семейному счастью: как сложилась жизнь исполнителя роли Саида в сериале "Клон"
12:44
"Шикарная": сексуальная Ходченкова в мокрой майке довела народ до экстаза
12:33
"Была удивительной": известный певец сделал заявление о романе с Толкуновой
12:21
В Сочи водительница погибла после столкновения с эвакуатором
12:08
Роковой удар: Российская чемпионка потеряла сознание на Олимпиаде
12:05
Выкинутая из МХАТа Доронина оказалась на грани: Думал, умрет
12:00
Как ни в чем не бывало: годами битая женихом известная актриса дождалась его из тюрьмы
11:54
В России за сутки выявили 23,8 тысячи новых случаев коронавируса
11:47
В клубе имени Замятнина обсудили защиту интеллектуальной собственности в Сети
11:38
"Надо было интервью дать": звезда группы "Чайф" призналась в причастности к избиению сына Пьехи
11:38
Как стать миллионером к пенсии? Эксперт раскрыл способ
11:23
Бесстыдница Подольская вывалила грудь на публике: Смело теребите сосочек
11:21
В Петербурге мужчина выпал из окна
11:14
"И не видно, что полтос": помолодевший Дмитрий Нагиев разделся и засиял
11:07
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали
10:54
Аналитик Чалый об отношении чиновников к Лукашенко: Никто не хочет ради него рвать задницу
10:40
Прогулы и жестокое обращение с животными: Запашные влипли в серьезный скандал
10:35
Тошнота и боли в мышцах: чем опасен выявленный в России бразильский штамм коронавируса
10:03
"Какие ножки": взгромоздившаяся на свинью мать Королевой произвела фурор
09:49
Родственники отказались от тяжелобольного Боярского
09:35
По вине пьяного водителя в Находке пострадали шестеро
09:08
"Ничего тут такого нет!": дочь оправдала выжравшую Славу
08:58
Глава МИД Украины сравнил борьбу с "Северным потоком – 2" с футболом: Игра переведена в овертайм
08:50
Появились новые подробности грязного скандала с участием Меньшикова
08:48
"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян
08:45
Убившего ребенка из-за шума в квартире жителя Читы приговорили к 17 годам тюрьмы
08:37
"Зияющая пустота": Светлана Бондарчук впервые заговорила об истинных причинах развода
06:07
Развязался язык: пьяная Меган Фокс прилюдно осрамилась
04:02
К чему снятся крысы
02:03
Джоли застукали в странном виде рядом с опасными насекомыми
00:05
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 23 июля
21:50
"Это неприлично": раздевшаяся Ковальчук ошарашила народ
21:49
Экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко
21:37
"Фу, противно смотреть на эти потуги": бьющийся в конвульсиях полуголый Тарзан вызвал оторопь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя королева": отдыхающая на сеновале Цымбалюк-Романовская произвела фурор
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи
"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву
"Фу, противно смотреть на эти потуги": бьющийся в конвульсиях полуголый Тарзан вызвал оторопь
Белорусский оппозиционер Цепкало сравнил Лукашенко с Гитлером
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Давление повышается": раздвинувшая ноги Судзиловская возбудила россиян

"Давление повышается": раздвинувшая ноги Судзиловская возбудила россиян

Олесе Судзиловской 47 лет, но ее фигуре могут позавидовать многие 20-летние девушки. Артистка не скрывает: за идеальной картинкой стоит много усилий.
прочитано 151 раз

Знаменитость гордится своей формой и не стесняется демонстрировать ее в своем личном блоге. Поклонники искренне восхищаются ее внешним видом и талантом, что несложно заметить по сотням положительных комментариев. На этот раз звезда опубликовала снимок из тренажерного зала. Все подписчики дивы знают, что там она проводит много времени.

ПО ТЕМЕ

Судзиловская изменила себя до неузнаваемости

Фото матери Олеси Судзиловской вызвало переполох

На кадре Олеся Судзиловская, видимо, только закончила делать одно из упражнений. Об этом говорит ее поза: актриса сидит с широко раздвинутыми ногами рядом с фитболом. Она одета в светло-сиреневые лосины и короткий топ в цвет. Длинные светлые волосы знаменитости уложены в конский хвост, она широко улыбается на камеру.

"Как настроение?" – поинтересовалась артистка у подписчиков. Многие из них отметили, что при виде такой фигуры настроение просто не может быть плохим. Они подчеркнули, что звезда мотивирует их на то, чтобы быть лучше. Мужчины указали, что после ее фото у них "повышается давление".

"Какая же бомбическая красотка", "Просто пример для всех! Смотришь и жить хочется", "Красоточка", "Как же приятно на Вас смотреть, моя мотивация", "Вы просто бомба, Олеся! Хочу быть Вами", "Невероятная! Стройная, красивая", "В конце то концов! Идеальная", "Поберегите наши нервы! Очень тяжело просто смотреть", "Спорт ответил Вам взаимностью! Такое тело", – ахнули пользователи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 15:21 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Фу, противно смотреть на эти потуги": бьющийся в конвульсиях полуголый Тарзан вызвал оторопь

Стриптизера распекли за неприличное видео
Шоу-бизнес

"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян

Примадонна вышла в свет
Шоу-бизнес

Прогулы и жестокое обращение с животными: Запашные влипли в серьезный скандал

Артистов уволили из цирка
Шоу-бизнес

Родственники отказались от тяжелобольного Боярского

Появились детали госпитализации

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+