"Давление повышается": раздвинувшая ноги Судзиловская возбудила россиян

Олесе Судзиловской 47 лет, но ее фигуре могут позавидовать многие 20-летние девушки. Артистка не скрывает: за идеальной картинкой стоит много усилий.

Знаменитость гордится своей формой и не стесняется демонстрировать ее в своем личном блоге. Поклонники искренне восхищаются ее внешним видом и талантом, что несложно заметить по сотням положительных комментариев. На этот раз звезда опубликовала снимок из тренажерного зала. Все подписчики дивы знают, что там она проводит много времени.

На кадре Олеся Судзиловская, видимо, только закончила делать одно из упражнений. Об этом говорит ее поза: актриса сидит с широко раздвинутыми ногами рядом с фитболом. Она одета в светло-сиреневые лосины и короткий топ в цвет. Длинные светлые волосы знаменитости уложены в конский хвост, она широко улыбается на камеру.

"Как настроение?" – поинтересовалась артистка у подписчиков. Многие из них отметили, что при виде такой фигуры настроение просто не может быть плохим. Они подчеркнули, что звезда мотивирует их на то, чтобы быть лучше. Мужчины указали, что после ее фото у них "повышается давление".

"Какая же бомбическая красотка", "Просто пример для всех! Смотришь и жить хочется", "Красоточка", "Как же приятно на Вас смотреть, моя мотивация", "Вы просто бомба, Олеся! Хочу быть Вами", "Невероятная! Стройная, красивая", "В конце то концов! Идеальная", "Поберегите наши нервы! Очень тяжело просто смотреть", "Спорт ответил Вам взаимностью! Такое тело", – ахнули пользователи.

